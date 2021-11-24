Филиал «Газпрома» заказал через госзакупки элитный алкоголь

Филиал «Газпрома» заказал на Новый год элитный коньяк и виски дороже 10 тысяч рублей

Стоимость алкоголя, который заказал через систему госзакупок филиал «Газпрома» в Надыме, достигает 10-12 тысяч рублей за бутылку. Такой лот опубликован в системе 15 ноября, поставить элитный алкоголь необходимо до 31 декабря 2021 года.

В заявку входят десять бутылок коньяка Martell XO Extra Old по цене 11,326 тысячи рублей, две бутылки виски Deanston Aged 18 Years в тубе по цене 12,37 тысячи рублей.

Из более дешевых марок — 10 бутылок виски Chivas Regal 18-летней выдержки (4660 рублей за бутылку), десять бутылок виски Macallan Triple Cask Matured 12-летней выдержки (3947 рублей), 20 бутылок текилы Patron Silver в подарочной упаковке (3263 рубля) и 50 бутылок виски Chivas Regal 12-летней выдержки (2175 рублей).

Кроме того, лот включает в себя 60 бутылок водки «Онегин» по цене 614 рублей и 20 бутылок текилы La Chica Blanco (1049 рублей). Закупка предполагается у единого поставщика.

В конце октября «Газпром» сообщил, что за первые девять месяцев года чистая прибыль компании достигла одного триллиона и 55 миллиардов рублей по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Год назад в тот же срок убыток компании составлял 500 миллиардов рублей.