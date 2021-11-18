«Газпром» вернул себе статус крупнейшей компании России

РБК: в 2020 году «Газпром» стал крупнейшей по выручке компанией России

По итогам 2020 года крупнейшей компанией России в рейтинге РБК 500 вновь стал «Газпром». Компания вернула себе такой статус после того, как в 2019-м впервые отдала его «Роснефти», сообщается на сайте издания.

Также впервые с момента существования рейтинга, с 2014 года, совокупная выручка его участников сократилась. На фоне пандемии коронавируса она упала на 4,9 процента, до 84,9 триллиона рублей, то есть вернулась на уровень 2018 года.

При этом выручка нефтегазовых компаний, столкнувшихся с резким падением цен на энергоносители, упала на 24 процента, а компаний в сфере транспорта — на 18 процентов.

Преимуществом «Газпрома» в конкуренции с «Роснефтью» стала лучшая ситуация на газовом рынке. Если использование нефти рухнуло на 9,3 процента (сильно повлияло снижение авиаперевозок), то газ потерял только 2,3 процента. В результате у газовой корпорации доходы сократились на 17,5 процента, а у «Роснефти» — на 31 процент.

Тройку лидеров по итогам прошлого года закрывает другая нефтяная компания — «Лукойл», а пятерка крупнейших компаний не менялась с начале ведения статистики ни разу. Оставшиеся два места занимают Сбер и РЖД. В двадцатке крупнейших произошло только одно изменения — занимавшую 18 место горно-металлургическую компанию «Евраз» вытеснил «Рособоронэкспорт».

В 2020 году сильнее всего выросла выручка у компаний, связанных с информационными технологиями (плюс 30,7 процента), однако на нее приходится только 1,1 процента общей выручки российских предприятий. Хуже всего показали себя с точки зрения динамики охранные предприятия — у них падение выручки достигло 27,24 процента.

В конце октября «Газпром» сообщил о чистой прибыли по итогам первых девяти месяцев в размере триллиона и 55 миллиардов рублей по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).