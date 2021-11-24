Акции крупнейшего американского продавца одежды рухнули

Акции крупнейшего американского продавца одежды Gap рухнули на 23,31 процента — с 23,51 до 18,03 доллара в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже.

На 18:20 по московскому времени они торговались по 18,21 доллара (минус 22,54 процента). Падению бумаг предшествовал выход отчета за третий квартал, который компания завершила со снижением выручки на один процент.

Чистый убыток составил 152 миллиона долларов. Упущенные доходы из-за ограничений цепочек поставок ожидаются по итогам года на уровне от 550 до 650 миллионов долларов, пишет CNBC.

Негативное влияние на финансовые показатели компании оказало закрытие из-за коронавируса заводов Gap во Вьетнаме, которые выпускают около 30 процентов всей продукции. Компания не смогла удовлетворить высокий спрос на одежду после ослабления ковидных ограничений. Еще одна проблема — нехватка рабочей силы. Кроме того, ретейлеру придется потратить на авиаперевозки 450 миллионов долларов, чтобы не допустить задержек поставок на перегруженных портах.