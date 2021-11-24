Топ-менеджеров дочерних структур «Газпрома» заподозрили в коммерческом подкупе

СКР: в Краснодаре задержан по подозрению в преступлении глава «Газпром газораспределение»

Следственный комитет России задержал гендиректора компании «Газпром газораспределение Краснодар» Алексея Руднева по подозрению в коммерческом подкупе. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Также заподозрены в совершении преступления его заместитель Александр Савостьянов и заместители директоров филиалов компании в четырех городах: Сочи, Геленджик, Анапа и Краснодар — Алексей Петров, Олег Буткевич, Станислав Бариев и Константин Лютый. Решается вопрос об избрании меры пресечения топ-менеджерам.

Возбуждено уголовное дело по статье 204 УК РФ («Получении коммерческого подкупа в особо крупном размере»). По данным следствия, участники преступной группы за вознаграждение от бизнесменов подключали объекты жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям. Кроме того, фигурантам дела платили за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей в Краснодарском крае. Общая сумма подношений превысила 20 миллионов рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ и МВД.