Повздорившая с мужем россиянка пыталась перерезать горло двухлетней дочери

В Ростовской области повздорившая с мужем женщина чуть не перерезала горло дочери

В Багаевском районе Ростовской области ранее судимая за кражу повздорившая с мужем женщина пыталась перерезать горло двухлетней дочери, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, пьяная россиянка угрожала супругу. Она приставила девочке к горлу осколок стекла.

Двухлетнего ребенка спас отец. Жительницу Ростовской области задержали и отправили под арест.

Ранее в деревне Уфа-Шигири Свердловской области 34-летняя женщина убила свою восьмилетнюю дочь. По данным оперативников, женщина попыталась отвести от себя подозрения, заявив прибывшим правоохранителям о неизвестном мужчине с бородой, который ворвался в дом и убил дочь. В ходе допроса следователь разоблачил обман.