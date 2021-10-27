В мусульманской деревне на Урале мать зарезала восьмилетнюю дочь

E1: жительница мусульманской деревни на Урале убила дочь, затем ее увезли в психбольницу

В деревне Уфа-Шигири Свердловской области 34-летняя женщина убила свою восьмилетнюю дочь. Об этом E1.RU рассказали местные жители.

По их словам, преступление было совершено в ночь на среду, 27 октября. По неизвестной пока причине мать зарезала ребенка. Женщина попыталась отвести от себя подозрения, заявив прибывшим правоохранителям о неизвестном мужчине с бородой, который ворвался в дом и убил дочь. В ходе допроса следователь разоблачил обман, сообщил источник в правоохранительных органах.

Женщину увезли в психбольницу. Известно, что она стоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Местные жители говорят, что она могла перерезать полдеревни. В администрации подтвердили информацию об убийстве. Там отметили, что семья была благополучной.

Уфа-Шигири — деревня из 300 дворов и 520 жителей в Нижнесергинском районе Свердловской области. В ней три мечети и медресе. Жители придерживаются мусульманских традиций, в том числе запрета на употребление спиртного.