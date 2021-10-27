Убийца доцента университета имени Плеханова попросил смертную казнь

В Мособлсуде прокурор просит пожизненный срок убийце доцента РЭУ им. Плеханова и ее матери

В Мособлсуде на прениях сторон прокурор запросила пожизненный срок рабочему-мигранту из Средней Азии Жасуржону Усмонову, обвиняемому в убийстве доцента Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Виктории Борковской и ее матери. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Выступая на заседании, представитель гособвинения заявила, что Усмонов не заслуживает снисхождения, и предложила приговорить его к самому жесткому наказанию. В ответ подсудимый в своем последнем слове вместо пожизненного наказания попросил смертную казнь.

«Я полностью раскаиваюсь! Прошу назначить мне меньший срок. Если будет пожизненное, тогда смертную казнь», — сказал Усмонов.

26-летнему уроженцу Таджикистана предъявлено обвинение в убийстве двух женщин, покушении на убийство ребенка и разбойном нападении.

7 ноября в Солнечногорске Усмонов в частном доме совершил убийство Борковской и ее матери, нанеся обеим множество колото-резаных ранений. Затем он нанес ножевые ранения в грудь и шею шестилетней девочке, ей удалось выжить. Обыскав дом и похитив денежные средства, мужчина скрылся с места преступления.

На допросе обвиняемый рассказал, что совершил убийство из-за того, что женщины отказались платить 20 тысяч рублей за оказанные им услуги по ремонту.