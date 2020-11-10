Убийце российской преподавательницы и ее матери предъявлено обвинение

В Московской области предъявлено обвинение 26-летнему уроженцу Таджикистана Жасуржону Усмонову, которого подозревают в убийстве доцента РЭУ имени Плеханова Виктории Борковской и ее матери. Об этом во вторник, 10 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

Подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве двух женщин, покушении на убийство ребенка и разбойном нападении. Криминалистами СКР проведено несколько осмотров, изъяты предметы и одежда для последующего проведения экспертиз в целях выделения ДНК-профиля. В ближайшее время следователи обратятся в суд для избрания подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

7 ноября в Солнечногорске Усмонов в частном доме совершил убийство Барковской и ее матери, нанеся обеим множество колото-резаных ранений. Затем он нанес ножевые ранения в область груди и шеи шестилетней девочке, ребенку удалось выжить. Обыскав дом и похитив денежные средства, мужчина скрылся с места преступления.

На допросе обвиняемый рассказал, что совершил убийство из-за того, что женщины отказались платить 20 тысяч рублей за оказанные им услуги по ремонту.