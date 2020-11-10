Убийца назвал причину расправы над российской преподавательницей и ее матерью

Подозреваемый в расправе над семьей доцента РЭУ имени Плеханова Виктории Барковской рассказал о причинах, толкнувших его на убийство. Видео с признанием задержанного опубликовано на официальном сайте МВД России.

На камеру 26-летний уроженец одной из среднеазиатских республик признался, что убил двух женщин и ранил 6-летнего ребенка из-за 20 тысяч рублей, которые ему не выплатили за работу. Подозреваемый рассказал, что в ходе конфликта схватил нож, который был в доме пострадавших, и напал сначала на мать Виктории Барковской, затем на саму преподавательницу, а потом на ее маленькую дочь. Женщины скончались на месте. Девочка находится в больнице.

Ранее сообщалось, что семья наняла строителя для возведения третьего этажа в частном доме. О нападении рабочего смогла сообщить дочь преподавательницы. Раненая девочка позвонила другу матери и попросила привезти бинты. Мужчина вызвал экстренные службы. Вскоре подозреваемый был задержан.