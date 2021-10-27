Названа причина убийства 8-летней девочки в мусульманской деревне на Урале

34-летняя жительница деревни Уфа-Шигири Свердловской области убила восьмилетнюю дочь потому, что она якобы капризничала и не хотела ложиться спать. Об этом женщина заявила на допросе, рассказал «Ленте.ру» официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Он раскрыл подробности преступления. Полицию вызвала сама мать после убийства дочери. При этом она заявила, что в дом проник бородатый маньяк и зарезал дочь. Прибывшие следователи установили, что женщина обманывает. На допросе она заявила, что причиной расправы стали капризы ребенка. Она схватила нож и нанесла несколько ударов дочери, потому что она отказывалась спать.

Подозреваемая — инвалид второй группы, на учете в психоневрологическом диспансере не состоит. Отец девочки проживает отдельно, в Екатеринбурге.

Ранее 27 октября сообщалось, что мать зарезала ребенка. Женщину увезли в психбольницу. В администрации деревни подтвердили информацию об убийстве. Там отметили, что семья была благополучной.

Уфа-Шигири — деревня из 300 дворов и 520 жителей в Нижнесергинском районе Свердловской области. В ней три мечети и медресе. Жители придерживаются мусульманских традиций, в том числе запрета на употребление спиртного.