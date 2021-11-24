Российско-австрийский «Сочинский диалог» в 2022 году пройдет в Калуге

Российско-австрийский общественный форум «Сочинский диалог» пройдет в Калуге в 2022 году

Российско-австрийский общественный форум «Сочинский диалог» в 2022 году пройдет в Калуге. Об этом объявил губернатор Калужской области Владислав Шапша, передают «Калужские губернские ведомости».

«Развивая международное сотрудничество, большое внимание мы уделяем поддержанию культурных связей. Культура сближает людей, служит мостом, благодаря которому устанавливается взаимопонимание во многих других сферах», — высказался Шапша.

«Сочинский диалог» — площадка, предназначенная для развития прямых контактов между членами гражданского сообщества Австрии и России. Об этом проекте в 2018 году договорились президенты Владимир Путин и Александр Ван дер Беллен.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии активисты молодежной организации «Куара» запишут специальные видеоролики для иностранных туристов.