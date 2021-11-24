На Украине порассуждали об «адских» санкциях для России

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал США ввести «адские» санкции против Москвы в случае начала войны с Украиной. Об этом он сообщил в интервью изданию «Обозреватель».

По словам экс-главы ведомства, США и Евросоюз обсуждают «пакет сдерживания» президента России Владимира Путина в случае «теоретической атаки». Климкин подчеркнул, что европейцы и американцы «работают на опережение».

«Адские санкции или не адские — для меня не так важны эти эпитеты, сколько то, работают они или нет. Будет ли отключен SWIFT или ограничен импорт нефти? По состоянию на сегодня я сказать не могу, но знаю, что американцы это обсуждают. Я не могу сказать, когда и какие поставки нового оружия Украине будут, но знаю, что американцы это тоже обсуждают», — заявил Климкин.

Ранее министерство финансов США ввело санкции против компании Transadria и судна Marlin, связанных с «Северным потоком-2». В публикации утверждается, что решение принято на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA) от 2019 года.