Адвокат Януковича обратился к Зеленскому

Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк обратился к действующему главе страны Владимиру Зеленскому с требованием прекратить преследования в отношении его подзащитного, передает РИА Новости.

«Мы вынуждены обратиться к президенту Зеленскому с требованием прекратить политическое преследование, привести процессы в соответствии с требованиями Европейской конвенции по правам человека, реализовать гарантии на доступ к правосудию, права на защиту», — заявил Сердюк.

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Он утверждает, что Верховный суд при рассмотрении кассации на приговор о госизмене дал защите полчаса для выступления.

«Может ли такой процесс быть объективным? Выполняется задача переписать историю, переложить ответственность за потерю Крыма с реальных виновников на плечи Виктора Януковича», — отметил Сердюк.

Зимой 2013-2014 годов на Украине проходили массовые протесты под названием Евромайдан. Они закончились свержением Януковича, который бежал в Россию. В ходе столкновений протестующих с силовиками погибли более 100 человек.

На Януковича заочно завели несколько дел. В 2019 году суд в Киеве приговорил его к 13 годам тюрьмы по делу о госизмене. В ноябре 2021-го было завершено расследование дела против Януковича о разгоне Евромайдана. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что экс-президенту и ряду его бывших чиновников грозит пожизненное заключение.