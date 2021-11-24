Фотография советского солдата до и после войны привела американцев в шок

Пользователей американской соцсети Reddit привело в шок сравнение фотографий советского художника, участника Великой Отечественной войны Евгения Кобытева до и после Великой Отечественной войны. Соответствующие комментарии появились под публикацией с названием «War changes you».

На первом снимке художник запечатлен до начала войны, а на втором — уже после нее. Пользователи обратили внимание на большое количество морщин у вернувшегося с войны мужчины, а также на его изменившийся взгляд.

«Постарел всего за четыре года с 19 до 45 лет», — подчеркнул комментатор с ником doogie8888888. «Бессонные ночи, град пуль, смерть друзей, шок от контузии. Война — это ужасно», — добавил читатель Reasonable_Motor8490.

Ранее стало известно, что число участников и ветеранов Великой Отечественной войны за время пандемии сократилось на 26 процентов. По состоянию на 2021 год, в России осталось 865,3 тысячи ветеранов ВОВ. Среди них более 458 тысяч — труженики тыла, 255 тысяч — вдовы инвалидов и участников войны, 76 тысяч — бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Помимо этого, более 74 тысяч россиян пережили блокаду Ленинграда, более одной тысячи человек были жителями осажденного Севастополя и 54 человека — совершеннолетними узниками фашизма.