Российский генетик прокомментировал миф о влиянии коронавируса на ДНК человека

Генетик Лильин заявил, что коронавирус не способен влиять на ДНК человека или изменять ее

Коронавирус никак не способен влиять на человеческую ДНК и не может ее изменить. Так миф о коронавирусе прокомментировал генетик, заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук Евгений Лильин, его слова приводит URA.RU.

«Репарация, то есть восстановление ДНК — настолько мощный процесс, что никакие побочные воздействия (а вирус — это именно побочное воздействие) не влияют на половые клетки», — объяснил специалист, отметив, что если бы на половые клетки оказывалось влияние, то из-за предыдущих эпидемий человечество бы уже изменилось.

Российский ученый подчеркнул, что даже радиация не оказывает существенного влияния на репарационные системы ДНК. Он сослался на исследование японских ученых, которые доказали, что выжившие после облучения производят на свет здоровое потомство без отклонений.

«Поэтому никакой вирус, сколько бы мы ни шумели на предмет "а вдруг", не изменит ДНК. Это ерунда», — добавил Лильин.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал влияние вакцины от коронавируса «Спутник V» на человеческую ДНК. Он подчеркнул, что какое-либо влияние на нее со стороны препарата исключено.