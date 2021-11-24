Друзья заработали десятки миллионов рублей за день на улучшающем лицо эликсире

Приятели представили покупателям эликсир для лица и заработали 21 миллион рублей за день

Приятели из Австралии выставили на продажу эликсир для лица собственного производства и заработали десятки миллионов рублей за день. Об этом сообщает Daily Mail.

Школьные друзья Мэнни Барбас и Джеймс Хашем (Manny Barbas и James Hachem) основали свой бренд Alya Skin в 2018 году, поскольку заметили, что на рынке нет косметических средств, в состав которых входила бы не сушащая кожу глина. Отмечается, что в тот год доход компании достиг около 20 миллионов долларов (1,4 миллиарда рублей).

Материалы по теме Резиновая мечта. Как «кроксы» превратились из обуви для моряков в модный тренд и принесли миллионы своим создателям «Мне очень, очень жаль» Как глава IKEA воровал идеи у конкурентов и богател на моде

По информации издания, 15 ноября предприниматели представили покупателям новое косметическое средство марки — увлажняющий эликсир, улучшающий внешний вид лица и придающий ему сияние. В его составе присутствуют гиалуроновая кислота, AHA-кислоты и другие растительные натуральные компоненты. Стоимость продукта составляет 40 долларов (2985 рублей).

По словам партнеров, за 24 часа после начала продаж эликсира они разбогатели на 290 тысяч долларов (21,6 миллиона рублей). На данный момент товар полностью распродан на сайте Alya Skin.

Ранее в ноябре стало известно о женщине, которая придумала бизнес и разбогатела за несколько лет. В 2014 году промоутер ночного клуба Мануэла Моска (Manuela Mosca) решила покупать одежду на барахолках, а затем перешивать ее на свой вкус и перепродавать в соцсетях. Аккаунт обрел популярность, и предпринимательница начала получать заказы со всей страны.