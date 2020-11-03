Выпускники школы открыли бизнес и заработали 2,6 миллиона рублей за неделю

Школьные друзья из Австралии выставили на продажу маски для волос собственного производства и заработали десятки тысяч долларов за неделю. Об этом сообщает Daily Mail.

Жители Мельбурна Эмерсон Латтуф (Emerson Lattouf) и Исаак Фахри (Isaac Fakhri) планировали запустить собственный бренд косметики Amoris Beauty в марте, однако из-за пандемии коронавируса проект пришлось отложить. За это время они разработали маску для волос, которая изготавливается из натуральных ингредиентов и содержит в составе масла какао и авокадо. На нее установили цену в 50 долларов (3964 рубля).

Предприниматели решили бесплатно отправить упомянутый продукт трем тысячам блогеров, чья аудитория не превышает 100 тысяч подписчиков. По словам героев материала, до отправки посылок они попросили получателей опубликовать честный отзыв о маске в соцсетях.

Австралийцы посчитали, что таким образом можно привлечь внимание к компании и увеличить количество заказов. «Три тысячи клиентов с общей аудиторией в 25 миллионов человек ежедневно размещают свое мнение о нашем продукте. Это лучший и самый быстрый способ рекламировать свое средство везде», — пояснил Фахри.

За неделю выпускникам школы удалось продать 660 масок. В конечном счете их доход составил 33 тысячи долларов (2,6 миллиона рублей). Вдобавок приятели рассказали, что планируют начать продажи другого продукта, однако не называют дату выпуска, поскольку им нравится «доводить дело до совершенства».

В июне студенты стали торговать масками для лица и заработали три миллиона за день. Австралийцы выставили на продажу глиняные маски для лица собственного бренда Alya Skin и начали зарабатывать по 52 тысячи долларов (4 миллиона рублей) ежедневно.