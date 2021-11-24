В России отметили День моржа

С 2008 года 24 ноября в России отмечают День моржа

24 ноября в России отметили ежегодный День моржа — праздник учредили в 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Совета по морским млекопитающим. Об этом сообщает информационный портал «Ветеринария и жизнь».

Как отметили в Росприроднадзоре, в конце ноября эти млекопитающие отправляются на зимовку в Берингов пролив, становясь особенно уязвимыми. Одна из главных опасностей для моржей — это глобальное потепление. Кроме того, на сокращение популяции животных влияют развитие морской навигации и освоение людьми запасов углеводородов на шельфе Северного Ледовитого океана.

«Из-за сокращения площади ледяного покрова они вынуждены перемещаться на сушу. На лежбищах из-за большого скопления животных гибнет много молодняка», — рассказали в ведомстве. Сейчас атлантический и лаптевский подвиды тихоокеанского моржа внесены в Красную книгу.

Ранее в ноябре стало известно, что в Удмуртии в начале 2022 года отметят Всемирный день пельменя этногастрономическим фестивалем. Мероприятие будет проходить в регионе с 7 по 12 февраля следующего года. Концепция праздника на данный момент еще находится в разработке, пояснили в ведомстве.