Обвал лиры остановил продажу квартир и машин в Анкаре

Обвал турецкой лиры остановил продажу квартир и машин в Анкаре. Об этом сообщает «РИА Новости».

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Лира 23 ноября упала до 13,45 за доллар — это минимум за последние 20 лет. Глава одной из компаний Анкары по продаже жилья Хасан Унер заявил, что резкий рост доллара парализовал рынок недвижимости. Потребители ждут еще большего снижения ставки, чтобы взять ипотечный кредит на покупку квартиры. Граждане не желают тратить валюту и хранят ее в ожидании дальнейшего роста доллара. «А продавцы недвижимости, наоборот, поднимают цены, за последний месяц квартиры подорожали в среднем на 10 процентов», — рассказал Хасан Унер.

Падение лиры ударило и по рынку автомобилей и запчастей. «Цены на запчасти растут опережающими темпами по сравнению с ростом курса доллара. Мы прогнозируем, что при текущей неуправляемой ситуации стоимость запчастей может вырасти вдвое, тогда мы вообще не знаем, что будем делать, и что будут делать наши клиенты», — заявил владелец автосалона по ремонту машин Ахмет Айтач. При этом он отметил, что в обвале национальной валюты есть и плюсы для сектора автосервиса. По его словам, никто не покупает новые машины, как это делалось при низком курсе доллара. В настоящее время люди вынуждены ремонтировать старые авто.

Падение курса лиры произошло на фоне понижения ключевой ставки с 16 до 15 процентов. Такое решение ЦБ Турции принял в ноябре, несмотря на рекордные темпы инфляции. Глава регулятора Шахап Кавджиоглу обещал поддерживать ставку выше уровня инфляции, чтобы сдержать рост цен. Но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что низкая ключевая ставка поможет побороть инфляцию, в то время как высокая стоимость заимствований провоцирует дальнейший рост цен. Такое мнение расходится с классическим пониманием механизма работы ключевой ставки. Тем не менее обвал национальной валюты не заставил Эрдогана усомниться в верности выбранного пути — президент настаивает на дальнейшем снижении ключевой ставки.