Обрушение турецкой лиры назвали угрозой для «Газпрома»

Экономическая политика властей Турции, на фоне которой турецкая лира за месяц рухнула на 20 процентов, может существенно осложнить для страны перезаключение контрактов с «Газпромом». Об этом со ссылкой на мнение аналитиков пишет «Коммерсантъ».

Ситуация ставит под угрозу возможность частных импортеров расплачиваться за поставленный газ. В качестве возможных способов проблемы решения эксперты назвали прямые гарантии государства и переход на поставки по предоплате. При этом оба этих варианта означают непростые переговоры, также они чреваты потерей доходов.

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Действующие контракты на 8 миллиардов кубометров в год истекают 1 января 2022 года. Из них на долю госкомпании Botas приходится половина, а остальное поделено между частниками. Глава турецкого Минэнерго Фатих Денмез рассказал, что сроки новых контрактов составят от трех до пяти лет, причем цена для всех компаний должна быть одинакова.

Последнее обстоятельство представляется важным в свете того, что ранее Турция настаивала на скидках для частных компаний. Botas занимается транспортировкой газа и может компенсировать выпадающие доходы, а частные компании из-за государственной регулировки цен терпели убытки.

Несмотря на такую политику, «Газпром» регулярно сталкивался с неплатежами турецких компаний. За 2019 год импортеры не заплатили порядка 1,7 миллиарда долларов. Российский экспортер до сих пор пытается получить эти деньги, но даже победа в международных арбитражах не изменила ситуацию.

С начала года турецкая лира потеряла более 45 процентов стоимости по отношению к доллару. В таких обстоятельствах местным компаниям будет куда сложнее платить по контрактам, пусть даже российский газ и остается одним из самых дешевых на рынке.

Обрушение национальной валюты обусловлено экономическими взглядами президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, который настаивает на снижении ключевой ставки для роста национальной экономики. На последнем заседании 18 ноября Центробанк понизил параметр с 16 до 15 процентов, а 22 ноября Эрдоган пообещал продолжить этот курс.