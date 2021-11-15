Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал себя самым опытным из мировых лидеров. Политик заявил об этом в ходе встречи с молодежью в провинции Чанаккале на северо-западе Турции, трансляция мероприятия велась в его Twitter.

Турецкий лидер подчеркнул, что он знает мир. «Говорю это для того, не чтобы хвалиться, а чтобы определить свое место среди других лидеров», — заключил он. По мнению Эрдогана, турецкому народу важно знать, кто есть кто.

3 ноября сообщалось, что Главное управление безопасности Турции завело уголовные дела в отношении 30 человек, которые распространяли посты с оскорблениями Эрдогана в интернете. Посты содержали пожелания смерти государственному лидеру. В случае признания виновными авторам публикаций грозит тюремное заключение.

В 2003 году Эрдоган занял пост премьер-министра Турции после победы Партии справедливости и развития на выборах в парламент. В 2014 году его избрали президентом страны, а в 2018 переизбрали на второй срок.