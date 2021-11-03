Власти Турции завели уголовные дела на 30 человек за пожелание смерти Эрдогану

AP: в Турции завели дела в отношении 30 граждан из-за постов с пожеланием смерти Эрдогану

Главное управление безопасности Турции завело уголовные дела в отношении 30 человек, которые распространяли посты с оскорблениями президента Реджепа Тайипа Эрдогана в интернете. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Материалы по теме Свой — чужой. Европа приняла миллионы беженцев. Почему теперь их ненавидят, считают террористами и хотят выгнать? Переходят границу. Турция мягко захватывает страны бывшего СССР. Почему Россия не может ей помешать?

По информации агентства, посты содержали пожелания смерти государственному лидеру. В частности, граждане распространяли хештег со словом «умер» в его адрес. Турецкие власти идентифицировали 30 авторов подобных публикаций в Twitter и предъявили им обвинения в дезинформации, манипуляциях и оскорблении президента. В случае признания виновными им грозит тюремное заключение.

AP отмечает, что подобные посты распространились в сети на фоне слухов об ухудшении здоровья 67-летнего Эрдогана. Так, во время праздничного обращения к нации в июле граждане заметили его недомогание, а речь политика звучала неразборчиво. В 2012-м году турецкому президенту сделали серьезную операцию на желудке.

4 октября сообщалось, что Эрдоган попал на видео, на котором он играет в баскетбол в команде из нескольких человек. Тогда отмечалось, что политик фактически сыграл в баскетбол напоказ: кадры опубликовали спустя два дня после публикации колонки в издании Foreign Policy, автор которой утверждает, что турецкий президент страдает от серьезной болезни.