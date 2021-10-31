Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган задумал присвоить половину Черного моря, усилив влияние в его акватории в рамках концепции «Голубая родина». Об этом пишет Yeni Safak.

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По данным издания, Анкара планирует отслеживать ситуацию от греческих до восточных берегов Черного моря. Для этой цели Турция строит оптоэлектронные базы, которые позволят позволят ей следить за обстановкой, в том числе и в районе побережья Сочи. На данный момент построено уже 13 таких баз для контроля над Эгейским и Мраморным морями. Теперь же Анкара хочет добиться контроля над не менее 50 процентами черноморских вод.

Как отмечается в публикации, доктрина «Голубая родина» нацелена на то, чтобы повысить значимость Турции в качестве морской державы. По мнению экспертов, Анкара намерена и далее наращивать мощь своих военно-морских сил, чтобы закрепиться в «русском озере».

Ранее стало известно, что турецкая армия готовится к двум новым военным операциям в Сирии: одна пройдет в провинции Идлиб на севере-западе, вторая — в провинции Эль-Хасака на северо-востоке страны. Операции могут начаться в любой момент без предварительного объявления после встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Джо Байденом.