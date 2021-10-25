Эрдоган оценил заявление послов после решения о высылке как «шаг назад»

Эрдоган: после высылки послов десяти стран они будут осторожнее в своих заявлениях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил заявление послов десяти стран, включая Канаду и США, после принятого 23 октября решения об их высылке из страны, как «шаг назад». Он указал, что после этого дипломаты будут осторожнее в своих заявлениях, передает ТАСС.

Лидер подчеркнул, что турецкое правосудие не будет слушать чьи был то ни было приказы, а заявления высланных послов были направлены против суверенитета государства.

Материалы по теме Дипломатическая акробатика. Турция не признает Крым и продает оружие Украине. Как ей удается дружить с Россией? Переходят границу. Турция мягко захватывает страны бывшего СССР. Почему Россия не может ей помешать?

«Никто не сможет оставаться в Турции, если эта персона не будет проявлять уважение к нашей стране. Их новое заявление показывает, что они сделали шаг назад. Теперь они будут осторожнее в заявлениях», — добавил Эрдоган.

Президент заключил, что в Турции без причины не принимаются какие-либо действия. Он призвал признать величие его страны, либо «продолжать бороться в яме высокомерия и ненависти до тех пор, пока не задохнетесь».

Ранее Канада и США отправили президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану заверения в уважении к турецким законам и международным конвенциям после того, как турецкие власти выслали послов 10 государств. Сообщается, что Эрдоган «благосклонно принял» заявление американской стороны и такие же сообщения от канадских дипломатов.

23 октября Эрдоган указал МИД страны объявить персонами нон грата послов 10 стран, призвавших его освободить из заключения правозащитника, основателя культурного фонда Anadolu Kültür AŞ Османа Кавалу. Речь идет о послах Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, США, Франции, Финляндии и Швеции.

