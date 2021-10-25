Эрдоган выслал западных послов и получил заверения США в уважении

Канада и США заверили Эрдогана в уважении к турецким законам после высылки их послов

Канада и США отправили президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану заверения в уважении к турецким законам и международным конвенциям после того, как турецкие власти выслали послов 10 государств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие информационные агентства.

«Мы привержены статье 41 Венской конвенции о невмешательстве во внутренние дела стран», — заявили в дипломатической миссии США. Сообщается, что Эрдоган «благосклонно принял» заявление американской стороны и такие же сообщения от канадских дипломатов.

23 октября Эрдоган указал МИД страны объявить персонами нон грата послов 10 стран, призвавших его освободить из заключения правозащитника, основателя культурного фонда Anadolu Kültür AŞ Османа Кавалу. Речь идет о послах Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, США, Франции, Финляндии и Швеции. 25 октября стало известно, что это внешнеполитическое решение рекордно обвалило курс турецкой лиры.

