Стало известно о готовящейся Ozon рекордной сделке

Торговая площадка Ozon планирует разместить свою штаб-квартиру в 62-этажной башне Grand Tower, строящейся на территории делового центра «Москва-Сити». О том, что маркетплейс ведет соответствующие переговоры с владельцем здания, «Ведомостям» рассказали консультанты по недвижимости.

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Пока неизвестно, готовится ли Ozon арендовать или выкупать офисные площади в небоскребе. Представитель торговой площадки комментировать информацию о размещении штаб-квартиры не стал. Сделка в Grand Tower может стать крупнейшей на рынке аренды офисов за всю историю, подчеркнули опрошенные изданием консультанты. Пока рекорд принадлежит группе «Тинькофф», которая в 2020 году сняла почти 78 тысяч квадратных метров в комплексе AFI Square рядом с Белорусским вокзалом.

Источник, близкий к одной из сторон возможной сделки, заявил изданию, что Grand Tower — лишь один из рассматриваемых торговой площадкой вариантов. Арендопригодная площадь башни — 232 тысячи квадратных метров, ставка аренды там может составлять 33-40 тысяч рублей за квадратный метр в год, сообщили эксперты. Если Ozon и собственники небоскреба договорятся, компании придется платить за свою штаб-квартиру 7,6-9,2 миллиарда рублей в год, подсчитали «Ведомости». В случае покупки сумма сделки может составить 85-95 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что международная платежная система Visa с 1 февраля 2022-го введет льготы для крупных онлайн-магазинов — она снизит тарифы за прием карт к оплате до 1,2-1,5 процента от стоимости товара в зависимости от объемов онлайн-продаж. Новая программа распространится на Ozon, Wildberries и другие российские маркетплейсы.