72-летний россиянин перерезал страховочные тросы высотных рабочих и получил срок

Перерезавшего тросы высотных рабочих пенсионера из Перми посадили на шесть лет

В Перми за покушение на убийство двух человек к шести годам колонии строгого режима с лечением у врача-психиатра приговорен 72-летний российский пенсионер. Об этом в среду, 24 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в 2019 году осужденному не понравилось, что на высоте 9-го этажа проводились работы на фасаде многоквартирного дома, где он проживал. Он потребовал прекратить работы, а, получив отказ, поднялся на крышу дома и перерезал спасательные канаты двух высотников. Один из рабочих сорвался, но, пролетев несколько этажей, повис на страховочном тросе. Второй начал быстро подниматься на крышу — злоумышленник испугался и не смог довести свой злодейский план до конца.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 («Покушении на убийство двух лиц») УК РФ.

Как уточнялось после инцидента, пенсионер находился в состоянии алкогольного опьянения.