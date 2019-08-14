Российский пенсионер перерезал веревки висящим на жилом доме альпинистам

70-летний житель Перми стал фигурантом уголовного дела после того, как перерезал веревки работавшим на фасаде девятиэтажного жилого дома промышленным альпинистам. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

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По данным следствия, днем 13 августа двое альпинистов 28 и 30 лет проводили работы на фасаде жилого дома. Их присутствие не понравилось одному из жильцов. Пенсионер, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, потребовал от альпинистов прекратить работы. Получив отказ, он поднялся на крышу дома и перерезал спасательные канаты.

В результате один из рабочих сорвался и, пролетев несколько этажей, повис на страховочном тросе. Второй высотник быстро поднялся на крышу и остановил пенсионера. Альпинист поднял коллегу на крышу и тем самым спас его.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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