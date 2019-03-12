Защитников петербургских пенсионеров заподозрили в хищениях квартир и убийствах

Гендиректор петербургского «Фонда социальной защиты пенсионеров» Алексей Фомин вместе со своими подчиненными занимались хищением квартир престарелых питерцев, а также могут быть причастны к убийствам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

«На личном приеме в Санкт-Петербурге к председателю СКР обратились несколько граждан, которые пожаловались на бездействие в расследовании уголовных дел о мошенничестве с квартирами пенсионеров и ветеранов. По указанию [председателя Следственного комитета] Александра Бастрыкина, семь уголовных дел были соединены в одно уголовное дело, подозреваемыми по которому являются Алексей Фомин, Анна Королева и Дмитрий Чернов и еще не менее 10 человек», — сказали в ведомстве.

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По версии следствия, участники оргпреступной группы специализировались на захвате квартир одиноких пенсионеров, используя для этого ООО «Фонд социальной защиты пенсионеров», который активно рекламировал себя по телевидению, на радио и в интернете. Обращавшихся за поддержкой граждан, владеющих дорогими квартирами, убеждали подписать документы купли-продажи или дарения недвижимости. После этого пенсионеров и ветеранов помещали в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Дом ветеранов войны и труда №1», а их жилье присваивалось.

«Как полагает следствие, в период с 2017 по 2018 год члены этой преступной группы мошенническим путем приобрели права на шесть квартир, причинив потерпевшим ущерб на сумму по меньшей мере в 22,5 миллиона рублей», — добавили в СКР.

В ведомстве уточнили, что во вторник, 12 марта, следователи совместно с оперативниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии проводят обыски в офисах фонда, по местам работы и жительства подозреваемых, а также в некоторых социальных учреждениях города.

По оперативным данным, участники этой преступной группы могут быть причастны к ряду других аналогичных преступлений, а также к убийствам. Эта информация будет тщательно проверена в ходе следствия.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, Фомин, Королева и Чернов объявлены в розыск. По оперативным данным, накануне они скрылись из города.

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