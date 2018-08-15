Фигурант дела о миллиардных хищениях в «Ростехе» умер после выхода из СИЗО

В Москве умер заместитель гендиректора компании «Синай» Олег Черных, обвиняемый по делу о миллиардных хищениях в госкорпорации «Ростех». Об этом в среду, 15 августа, сообщил «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией.

Топ-менеджер находился под стражей с декабря 2016 года. При избрании ему меры пресечения и продлении сроков ареста адвокаты предоставляли документы о том, что Черных страдает онкологическим заболеванием, перенес в связи с этим несколько операций. В суде приглашенные врачи заявляли о необходимости стационарного лечения в гражданском медучреждении. Однако на протяжении полутора лет бизнесмену продлевали сроки ареста, пока состояние его здоровья не стало крайне тяжелым.

Весной обвиняемого перевели в экстренном порядке из СИЗО-4 («Медведь») в медсанчасть СИЗО «Матросская тишина».

«В июле у него уже было почти критическое состояние, только тогда его перевели под домашний арест. А по моему мнению, выпроводили умирать. Черных сразу госпитализировали, врачи пытались его спасти. Но не смогли. 14 августа утром он скончался. Не выдержало сердце на фоне онкологического заболевания», — рассказал собеседник издания.

По версии следствия, в 2008 году была создана организованная преступная группа с целью хищения средств «Московского конструкторского бюро "Компас"» и компании «Промпоставка», входящих в «Ростех». Средства выводились через фирмы-однодневки по фиктивным контрактам на проведение опытно-конструкторских работ, приобретение и диагностику оборудования. Общая сумма хищений составила около 2,5 миллиарда рублей.

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Были арестованы бывшие руководители «Компаса», «Промпоставки», фонда ветеранов войны в Афганистане САФА, «Внешторгсервиса» и «Синая». Всего семь человек. «Синай», где работал скончавшийся Черных, стояла за созданием фирм-«однодневок», считают следователи.

Расследованием занимается 12-й отдел Следственной части ГСУ ГУ МВД по Москве. В его производстве находилось дело о хищении 7,5 миллиарда рублей из банка «Огни Москвы»,по которому арестовали бывшего руководителя кредитного учреждения Дениса Морозова. Он также страдал рядом серьезных заболеваний, из СИЗО его увезли в больницу, где банкир впал в кому и вскоре умер.

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