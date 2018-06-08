Бывший глава УФСИН по Ростовской области умер под следствием

Бывший глава управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ростовской области Сергей Смирнов умер в больнице Ростова-на-Дону, куда был доставлен из СИЗО. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах Южного федерального округа.

Собеседник издания не подтвердил информацию о его самоубийстве. Он пояснил, что Смирнов был тяжело болен и его перевели из СИЗО в городскую больницу на лечение.

По факту смерти подследственного начата проверка.

Генерал-лейтенант внутренней службы был задержан в рамках расследования уголовного дела в отношении заместителя начальника ГУ ФСИН России по Ростовской области Сергея Ральникова. Он подозревался в получении взятки на сумму в 2,6 миллиона рублей. По версии следствия, Ральников способствовал беспрепятственной приемке поставляемых коммерческими компаниями товаров и своевременному перечислению на их расчетные счета оплаты в рамках заключенных контрактов с ГУ ФСИН и подчиненными учреждениями.

Смирнов, возглавлявший региональный главк с 2013 года, покинул свой пост за две недели до задержания — 6 июля 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о его увольнении.

В июне 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего директора ФСИН Александра Реймера к восьми годам колонии по делу о мошенничестве при закупке электронных браслетов. Кроме того, 59-летний Реймер был лишен генеральского звания и оштрафован на 800 тысяч рублей.

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