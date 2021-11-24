В Польше задумались о начале «превентивной войны» с Россией из-за Молдавии

Странам ЕС необходимо начать «превентивную» войну против России, чтобы защитить Молдавию от влияния Москвы. Об этом заявил польский журналист Войцех Якубик в материале для издания Biznes Alert.

«Пора нанести упреждающий удар. Не при помощи танков, а при помощи политики, права и финансов. Если мы окажем помощь Кишиневу, мы избавимся от очередной точки дестабилизации на карте Европы», — считает публицист.

Якубик также заявил, что Россия использует долги Кишинева перед компанией «Газпром», чтобы повлиять на политику Молдавии. По его словам, ситуацию усугубляет европейский газовый кризис.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИДа Молдавии Николая Попеску о стратегическом партнерстве с Москвой. По словам Пушкова, Кишинев намерен быть ближайшим союзником США, а не партнером России. «В политике и дипломатии слова призваны маскировать подлинные намерения. Следить следует не за словами, а за действиями», — пояснил Пушков.

Молдавия столкнулась с энергетическим кризисом из-за закончившегося в октябре контракта с «Газпромом». Республика хотела заключить новое соглашение на льготных условиях, однако поставщик потребовал сначала выплатить задолженность. 29 октября стране все же удалось договориться с «Газпромом» о заключении контракта на пять лет при условии проведения аудита долгов в 2022 году.