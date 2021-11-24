Голикова обнародовала уровень коллективного иммунитета в России

Голикова: уровень коллективного иммунитета в России к COVID-19 равен 50,4%

В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 равен 50,4 процента. Такие цифры обнародовала вице-премьер России Татьяна Голикова, ее слова приводит ТАСС.

Также Голикова добавила, что достижение коллективного иммунитета к коронавирусу остается главной задачей.

Ранее она заявила, что в России за неделю заболеваемость коронавирусом снизилась на 6,1 процента. По ее словам, сильнее всего уровень заболеваемости COVID-19 снижается в Москве, Санкт-Петербурге и в Подмосковье.

При этом вице-премьер назвала регионы, в которых наблюдается высокая заболеваемость COVID-19. Это Амурская, Новгородская, Томская область, Хабаровский край и Крым.