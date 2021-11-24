Около 30 процентов российских компаний повысят зарплаты сотрудникам

Около 30 процентов российских компаний планируют проиндексировать зарплаты сотрудникам, следует из исследования онлайн-сервиса поиска работы SuperJob.

«Во многих организациях конец года традиционное время для повышения зарплаты или ее индексации. В ближайшее время сделать это планируют 29 процентов компаний — это заметно больше, чем в 2020 году (21 процент), но меньше, чем в доковидном 2019-м (32 процента)», — отмечается в исследовании.

При этом 41 процент работодателей пока не планируют индексировать зарплаты сотрудникам. По данным исследования, 30 процентов компаний повышали зарплаты сотрудникам менее чем полгода назад, еще 23 процента — от полугода до года назад. В 12 процентах организаций с момента последнего повышения зарплаты прошло от года до двух лет, в 9 процентах — более двух лет.

«Между тем пересмотра своих доходов работодателями до конца года ожидают 42 процента россиян, чаще других — респонденты с доходом свыше 80 тысяч рублей (51 процент)», — добавляется в исследовании. В прошлом году повышения зарплаты ожидали 36 процентов респондентов, в 2019 году — 42 процента. В свою очередь 36 процентов опрошенных по тем или иным причинам не рассчитывают на повышение своего трудового дохода в текущем году.