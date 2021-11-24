В Совфеде призвали Молдавию платить по счетам

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что Молдавии нужно платить по счетам.

Так сенатор прокомментировал заявление вице-премьера Молдавии Андрея Спыну о том, что 24 ноября он надеется обсудить вопрос выплат с главой «Газпрома».

«Что здесь обсуждать? Только что все обсудили, причем заключили контракт, по словам представителя "Газпрома", "практически на условиях Кишинева". Теперь Молдавии платить надо по текущим счетам. Конечно, вместо этого Кишинев может вновь броситься благодарить Вашингтон — за все на свете. Но без оплаты газа согреть Молдавию зимой это вряд ли поможет», — написал он.

Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития страны Андрей Спыну заявил, что власти Молдавии нашли деньги, чтобы помочь государственной газораспределительной компании «Молдовагаз» погасить задолженность перед «Газпромом». Перед этим, 22 ноября, российский экспортер в ультимативном порядке потребовал выплатить положенные средства в течение 48 часов.

Подписанный в конце октября контракт Молдавии с «Газпромом» предполагает, что газ будет поставляться в течение пяти лет при условии 100-процентной оплаты текущих долгов за газ. Спыну предупредил, что правительство позже проинформирует «Газпром» о мерах по погашению задолженности, так как властям требуется больше времени для принятия решения.