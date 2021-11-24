Президент США Джо Байден уехал к семье в Массачусетс на День благодарения

Президент США Джо Байден ушел на каникулы: он уехал в Массачусетс на пять дней, чтобы провести их с семьей и отметить День благодарения. Об этом пишет CBS Boston.

Политик уже прибыл на остров Нантакет 23 ноября, где и проведет свое свободное время. Согласно расписанию, до воскресенья у него не запланировано публичных мероприятий.

Как отмечает РИА Новости, планы президента на каникулы вызвали критику среди американцев. Так, во время брифинга пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки спросили, как Байден собирается «объяснить свой отпуск среди миллиардеров», ведь он проходит на фоне значительного подорожания продуктов. Так, средняя стоимость праздничного ужина на День благодарения выросла на 14 процентов по сравнению с прошлым годом.

Псаки ответила, что президент тоже имеет право провести время с близкими, и что он будет бороться за снижение инфляции даже на каникулах.

День благодарения традиционно отмечается в четвертый четверг ноября.