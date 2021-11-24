Объяснены причины масштабных антиправительственных протестов в Турции

Масштабные антиправительственные протесты в Турции в первую очередь вызваны падением курса турецкой лиры и экономическим кризисом, сложившимся из-за пандемии коронавируса. Однако есть и другие факторы, которые повлияли на обстановку в стране, заявил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с «Лентой.ру».

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Одна из причин таких причин — это общий раскол турецкого общества. Востоковед объяснил, что есть две условные группы: те, кто поддерживает внутриполитический и внешнеполитический курс президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, и тех, кто хотел бы возврата к политике первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка — более светской и прозападной. Протесты также могли подстегнуть слухи об отравлении религиозного проповедника и общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена, которого обвинили в организации попытки госпереворота в 2016 году и который с тех пор находился в США. «Появление сведений о том, что он был отравлен, оказало влияние на тех, кто поддерживал Гюлена», — отметил Долгов.

Кроме того, негативно на обстановку в стране влияет наличие большого числа беженцев из Сирии и других стран: их обвиняют в отнимании у турков рабочих мест, есть среди них и криминальные элементы. «Все эти факторы продолжат оказывать дестабилизирующий эффект на ситуацию в стране в будущем», — резюмировал он.

23 ноября жители Стамбула и Анкары вышли на массовые акции протеста. Демонстранты потребовали отправить в отставку правительство Эрдогана, а также отстранить от власти правящую Партию справедливости и развития. Это произошло после рекордного падения курса турецкой лиры — рекордного за последние 20 лет.