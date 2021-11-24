У российского среднего класса выросли зарплаты

У среднего класса в России зарплата выросла на восемь процентов за год (по итогам третьего квартала составила 42,9 тысячи рублей), а сбережения достигли 54,7 тысячи рублей в расчете на одного члена семьи. Об этом говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» SberCIB Investment Research.

Больше всего средние зарплаты увеличились у работников тяжелой промышленности, такси, транспорта и общественного питания — на 30 процентов по сравнению с третьим кварталом прошлого года. В сельском хозяйстве рост составил 27 процентов, в розничной торговле — 22 процента. По мнению экспертов, зарплаты взлетели из-за дефицита рабочей силы.

У среднего класса также выросли расходы на продукты. В третьем квартале 2020 года условные «Ивановы» тратили 37 процентов доходов на еду, год спустя — 38,1 процента. При этом доля тех, для кого цены при выборе магазина являются важным фактором, за квартал упала на два процентных пункта, до 64 процентов. Однако инфляция стала одним из главных страхов «Ивановых»: она беспокоит половину опрошенных. Больше всего представители среднего класса боятся проблем со здоровьем. Доля потребителей, опасающихся безработицы, за год уменьшилась на семь процентных пункта (до 43 процентов).

Ранее сообщалось, что минимальная зарплата в американском McDonald's США превысила доходы почти всех россиян. Самый низкооплачиваемый работник сети при полной загрузке получает 1760 долларов в месяц (около 130 тысяч рублей).