Сэндвичи рассказали о будущем британской экономики

Агентство Bloomberg рассчитало индекс сэндвичей, названный в честь одного из крупнейших британских сетей фастфуда Pret, и выяснило, что национальная экономика Соединенного королевства частично оправилась от рецессии, вызванной коронавирусными ограничениями.

В частности, индекс рассказал о том, что спрос на сэндвичи Pret в финансовых районах Лондона и районе Вест-Энд, аэропортах, некоторых региональных городах, а также в Шотландии в середине ноябре был выше уровня начала 2020 года, когда в стране и во всем мире еще не началась пандемия коронавируса.

При этом, отмечают авторы, не все регионы Великобритании восстанавливаются одинаково, а потому дать однозначную оценку будущему национальной экономики все еще невозможно. Так, спрос на сэндвичи в пригородах мегаполисов превышает показатели некоторых районов в черте городов. Это объясняется переездом высокооплачиваемых сотрудников в пригороды в условиях удаленной работы.

«В среднем по стране мы возвращаемся к тому уровню бизнеса, на котором находились до пандемии», — отметил глава Pret Пано Христу, комментируя итоги исследования. По его словам, восстановление произошло быстрее его ожиданий, во многом благодаря возвращению британцев на рабочие места.