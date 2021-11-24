Пушков оценил готовность Польши говорить с Россией по миграционному кризису

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил заявление Польши о готовности вести диалог с Россией по миграционному кризису на границе.

Политик отметил, что заявление из Варшавы не несет в себе ничего конструктивного. По его мнению, оно призвано показать, что ответственность за кризис с мигрантами лежит на Москве. «Но не получится: Россия здесь не при чем <...> [Канцлер ФРГ Ангела] Меркель уже пыталась вовлечь в переговоры по этому вопросу Кремль, но ей предложили беседовать с [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко. Что она и сделала. То же самое можно посоветовать и властям Польши», —

написал он.

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что страна выразила готовность вести диалог с Россией по миграционному кризису на границе, но с Белоруссией будет говорить только на техническом уровне. Он также заявил, что вопросы политического будущего Белоруссии должны решать те, кому доверяет общество этой страны.