Российская школьница избила ногами и руками одноклассницу и попала на видео

Школьница избила одноклассницу в ее квартире в Электростали

В подмосковной Электростали российские школьницы сняли на видео, как одна из девочек бьет одноклассницу по лицу руками и ногами в ее квартире. Инцидент попал на видео, которое публикует группа «Подслушано в Электростали» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что одна стоящая рядом со школьницей девочка угрожает ей, а после ударяет ногой по лицу. Она начинает бить ребенка кулаками, из-за чего сидящая на стуле девочка закрывается руками и плачет. «Больно тебе?», — спрашивает обидчица и еще раз ударяет девочку по лицу.

Одна из сидящих рядом с пострадавшей школьниц уводит обидчицу. Судя по видеозаписи, после избиения у девочки выпал зуб. Узнав об этом, сверстницы смеются.

По данным сайта управления Следственного комитета по Московской области, инцидент произошел в квартире пострадавшей, ведомство начало проверку.

Ранее в Челябинской области две 14-летние девочки жестоко избили сверстницу и разослали видео знакомым. У пострадавшей девочки были зафиксированы синяки на ребрах, бедре и шее.