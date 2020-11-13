Российская школьница избила и подожгла мужчину

В Иркутской области полицейские задержали 16-летнюю школьницу, подозреваемую в жестоком нападении на мужчину. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По данным следствия, юная россиянка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напала на неизвестного в подъезде жилого дома города Усолье-Сибирский. Девушка нанесла потерпевшему несколько ударов по голове, после подожгла его одежду. По горячим следам полицейские нашли и задержали злоумышленницу. Выяснилось, что подозреваемая уже имеет судимость.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (Покушение на убийство). Пострадавший находится в больнице. В ближайшее время следователи выйдут в суд с ходатайством об избрании школьнице меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

14 июля сообщалось, что в Свердловской области перед судом предстанет 30-летний россиянин, который заживо сжег своего начальника.