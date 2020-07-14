Россиянин устал от работы и сжег начальника

В Свердловской области перед судом предстанет 30-летний россиянин, который заживо сжег своего начальника. Об этом во вторник, 14 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 14 сентября 2019 года подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения косил траву в Базовом переулке Екатеринбурга. В какой-то момент он заявил, что устал и хочет уйти домой. При этом мужчина потребовал оплаты за первую половину дня. После отказа работодателя заплатить, схватил канистру с топливом для триммера и облил мужчину.

В результате борьбы ему удалось поджечь начальника зажигалкой и отбежать в сторону. Потерпевший мгновенно вспыхнул, вместе с ним загорелся припаркованный рядом автомобиль «Газель» и часть тротуара, на который попала горючая жидкость. Пострадавший с тяжелыми ожогами был доставлен в больницу, где через несколько дней скончался от полученных ран. Обвиняемому удалось скрыться с места происшествия, но полицейские отыскали и задержали его. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство с особой жестокостью»).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

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