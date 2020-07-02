Сжегшему жену россиянину отдали на воспитание дочь погибшей

В Ростове-на-Дону 3 июля начнется суд над 37-летним слесарем Александром Петренко, которого обвиняют в убийстве по неосторожности его гражданской жены Натальи. При этом Петренко воспитывает дочь погибшей. Об этом в четверг, 2 июля, «Ленте.ру» сообщила дочь погибшей, 20-летняя Елена Ксензова.

По словам Елены, вечером 22 января 2020 года Александр Петренко, недовольный тем, что его жена ночевала у друзей, приревновал ее, и в ходе вспыхнувшей ссоры облил горючей жидкостью и поджег сигаретой. Услышав крики матери, прибежала Елена и попыталась потушить пламя.

Потерпевшая получила ожог 45 процентов тела и была доставлена в реанимацию, где позже скончалась. Впоследствии экспертиза установила, что Петренко облил Наталью Ксензову этиловым спиртом. Обвиняемый заявил, что поджег жену случайно.

Он якобы хотел припугнуть ее, но от зажигалки загорелась его рука, и он, размахивая ее, задел волосы Натальи. В результате следственный отдел Первомайского района Ростова-на-Дону возбудил дело по статье 109 («Убийство по неосторожности») УК РФ. Максимальное наказание, которое грозит Петренко, — два года тюрьмы.

По словам Елены, у Натальи было трое детей: Елена и ее брат — от первого брака, трехлетняя девочка — от Александра Петренко. Младшую дочь погибшей сотрудники опеки забрали в детский дом.

Елена и ее бабушка, мать Натальи, пытались оформить опекунство над ребенком, но им отказали. Зато через некоторое время девочку отдали Александру Петренко — фигуранту уголовного дела. При этом обвиняемый запрещает родственникам погибшей жены навещать ребенка.

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