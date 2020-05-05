Россиянин познакомился с женщиной на сборе черемши и на спор поджег ее

Житель Горно-Алтайска на спор поджег женщину, с которой познакомился на сборе черемши. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

42-летний мужчина, по предварительным данным, после знакомства пригласил женщину в гости, и вместе с ней распивал алкогольные напитки. Затем он поспорил со своей новой знакомой, что может облить ее бензином и поджечь. Женщина решила, что это шутка и не поверила мужчине.

Тогда россиянин принес бутылку с бензином, облил и поджег собутыльницу, а после помог добежать до бани и потушить огонь на ее теле.

Женщина была госпитализирована, полиция задержала злоумышленника. Он признался в содеянном.

Ранее в апреле в Хабаровском крае 27-летнего россиянина сожгли заживо в подъезде жилого дома в поселке Хор. По версии следствия, 27 марта между потерпевшим и 34-летним подозреваемым произошел конфликт. В результате подозреваемый облил оппонента спиртом и поджег. Пострадавший с многочисленными ожогами был госпитализирован, однако, несмотря на усилия медиков, 4 апреля он скончался в больнице.

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