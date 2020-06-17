Россиянин решил доказать горючесть санитайзера и сжег человека в интернате

Пациент дома-интерната для инвалидов и престарелых в Липецкой области решил доказать горючесть санитайзера и сжег человека. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, 46-летний мужчина обрабатывал санитайзером установленный ему медицинский инструмент и случайно уронил флакон на сидевшего рядом 71-летнего соседа.

Россиянин решил убедить его в том, что жидкость содержит спирт и поднес к брюкам мужчины зажигалку, одежда загорелась. Пламя удалось потушить, но пострадавший получил ожоги, его госпитализировали. Вскоре он умер из-за ожогов, которые осложнились двусторонней тотальной серозной плевропневмонией с фиброзным компонентом и отеком мозга.

СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Подозреваемый дал признательные показания.

В мае житель Горно-Алтайска на спор поджег женщину, с которой познакомился на сборе черемши. Он сказал, что может сделать это, во время совместного распития алкоголя, но та приняла его слова за шутку и не поверила. Тогда мужчина облил ее бензином и поджег, после чего помог добежать до бани и потушить огонь. Пострадавшую госпитализировали, злоумышленника задержали.

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