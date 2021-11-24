Майнингу в России пообещали скорую легализацию

Появившаяся в Госдуме рабочая группа по оптимизации законодательства в области криптовалют является самым очевидным признаком скорой легализации майнинга. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

По мнению эксперта, основная проблема в том, что чиновники пока не понимают, как считать и собирать налоги с криптоферм и их владельцев. Как только эта история прояснится, предсказал он, добыча криптовалюты станет законным бизнесом.

Если такую деятельность приравняют к предпринимательской, в страну начнут переезжать майнеры из Китая и даже Европы — их будет привлекать относительно низкое налогообложение для бизнеса. Хомский заметил, что текущая активность законодателей говорит о нежелании полностью запрещать криптовалюты и их добычу и готовности поменять правила на рынке.

Отдельным вопросом эксперт назвал тарификацию электроэнергии для криптоферм. Потребление у них существенно выше, чем у обычных предприятий, что требует особого подхода.

Ранее Financial Times сообщил, что 14 крупнейших майнинговых компаний в мире за несколько месяцев вывезли из Китая, где руководство страны пошло на полный запрет криптовалют, более двух миллионов компьютеров. Большинство из них отправлено в США, Канаду, Казахстан и Россию. Например, одна только компания Bit Cluster в России получила более пяти тысяч машин.

На прошлой неделе глава Центробанка Эльвира Набиуллина подтвердила, что регулятор выступает против использования биткоина для расчетов внутри страны. По ее словам, в самих цифровых валютах вреда нет, но ответственное государство не должно поощрять частные криптомонеты.