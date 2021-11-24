ФСБ задержала бывшего вице-мэра Миасса

Сотрудники ФСБ задержали бывшего вице-мэра города Миасса Челябинской области Василия Сороку по подозрению в превышении полномочий. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.
В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Сорока был задержан после обысков в администрации города, которые прошли 23 ноября.
2 ноября сотрудники ФСБ задержали главу администрации крымского Белогорска с поличным при получении взятки.