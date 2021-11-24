Россиянам дали советы по покупке недорогих авиабилетов за границу на Новый год

Туроператоры: покупать авиабилеты за границу на Новый год выгодно на «Черную пятницу»

Российским туристам, планирующим отдых за границей на Новый год, дали несколько советов по покупке недорогих авиабилетов. О том, как выгодно купить проездные документы рассказал в интервью «Известиям» генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

По его словам, с каждым днем шансы найти дешевые билеты на зимние праздники снижаются, поскольку большинство путешественников приобрели их еще в августе и сентябре.

«У нас есть туристы, которые купили билеты в Стамбул на Новый год за 15 тысяч рублей туда-обратно. Накануне праздников этот же билет будет стоить уже 30 тысяч рублей», — заявил эксперт и добавил, что горящих туров в 2021 году не ожидается. При этом Мкртчян отметил, что возможность купить проездные документы по выгодной цене есть на «Черную пятницу», когда авиакомпании устраивают распродажи.

«Значительно сэкономить на поездке можно, если отправиться на отдых прямо сейчас, не дожидаясь новогодних каникул», — посоветовал специалист. Так, недельная путевка в Турцию для двоих путешественников обойдется в 30 тысяч рублей, на курорты Египта — 40 тысяч, в ОАЭ — 60-70 тысяч, а в Доминикану — от 150 тысяч.

Ранее в ноябре стало известно, что самым популярным у россиян зарубежным направлением для поездок на Новый год стал Египет, он занимает долю примерно в 50 процентов от всех проданных туров. Далее в предпочтениях россиян на новогодние праздники идет Турция.