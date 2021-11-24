Назван стартовый состав «Спартака» на матч Лиги Европы против «Наполи»

Тренерский штаб «Спартака» определился со стартовым составом на матч с «Наполи» в ЛЕ

Тренерский штаб московского «Спартака» определился со стартовым составом на матч группового этапа Лиги Европы против итальянского «Наполи». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте красно-белых.

Наш стартовый состав на битву 💥



Игнатов и Литвинов – в старте! Зелимхан Бакаев почувствовал дискомфорт на предыгровой тренировке и пропускает матч в качестве меры предосторожности.#СпартакНаполи | #UEL pic.twitter.com/9qdBwqs74h — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 24, 2021

В сообщении пресс-службы клуба отмечается, что российский полузащитник Зелимхан Бакаев почувствовал дискомфорт в ходе тренировки перед матчем. Тренерский штаб принял решение убрать его из заявки на игру.

Матч пройдет в рамках пятого тура группового этапа в среду, 24 ноября, на стадионе «Открытие-Арена». Время начала игры — 18:30 по московскому времени.

«Спартак» после четырех туров замыкает турнирную таблицу группы C. В активе подопечных Руя Витории четыре набранных очка. При этом москвичи могут изменить положение в группе, отрыв от идущего на первом месте «Наполи» составляет три очка.